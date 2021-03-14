اجتماع بعدن يناقش تطوير المنافذ البرية والبحرية والجوية بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء بالعاصمة المؤقتة عدن، سبل تطوير اداء الخدمات في المنافذ البرية والبحرية والجوية في محافظة حضرموت الصحراء.



اللقاء الذي ضم وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، والوكيل المساعد لمحافظة حضرموت لشؤون الصحراء محمد الصعيري، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع النقل البري فضل العبادي، ناقش ايضا مستوى التنسيق بين الوزارة والسلطة المحلية في معالجة الاشكاليات والصعوبات التي تواجه قطاع النقل بالمحافظة.

واكد وزير النقل أن الوزارة تعول كثيراً على دعم السلطات المحلية في تقييم مستوى أداء وعمل كافة المؤسسات والمصالح والهيئات التابعة للوزارة بما يكفل من معالجة القصور وتقييم مستوى الاداء...حاثاً على ضرورة توحيد عمل أجهزة الجمارك والضرائب في كافة المنافذ وتسهيل عملية تحصيل الإيرادات وتوريدها للبنك المركزي للمساهمة في زيادة نسبة الإيرادات ورفد خزينة الدولة بها.

من جانبة أكد الوكيل المساعد لمحافظة حضرموت، استعداد السلطة المحلية لتقديم كافة التسهيلات وإجراء مايلزم بالتنسيق مع وزارة النقل فيما يخص الوحدات التابعة لها في المحافظة وبما يسهم في زيادة نسبة إيرادات المنافذ البرية والبحرية والجوية التابعة للوزارة في إطار المحافظة.