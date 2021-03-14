وكيل أول حضرموت يطلع على الخدمات التي يقدمها مستشفى غيل باوزير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 - المكـلا

اطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي اليوم، على مستوى الخدمات التي يقدمها مستشفى غيل باوزير , بعد التجهيزات والتحديثات التي نفذت بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي .



واستمع وكيل أول حضرموت من مدير مكتب الصحة بالمديرية مدير المستشفى الدكتور حسني مبارك بن فضل، إلى الأعمال التطويرية في المستشفى التي تشمل مبان للإدارة وسكن الأطباء وتجهيزات للاقسام الداخلية ورفدها بالمعدات الطبية مشيرًا إلى أن ذلك سوف يرتقى بمستوى تحسين الأداء في المستشفى.

كما تطرق د. بافضل إلى أبرز الصعوبات التي تواجه المستشفى ومتطلباته.

وشدد الشيخ بن حبريش على أهمية الاستفادة المثلى من التوسعات والاستحداثات الجديدة في المستشفى وتوظيفها لصالح تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين في مديرية غيل باوزير.