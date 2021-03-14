وزير التخطيط يبحث مع المنظمة الدولية للهجرة مشاريعها الخاصة بالمهاجرين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، خلال لقائه في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنستايز، المشاريع التي تنفذها البعثة في عدن والساحل الغربي ونوعية المساعدات المقدمة للمهاجرين.



وتطرق اللقاء بحضور الوكيل المساعد بوزارة التخطيط منصور زيد، إلى عدد من الملفات المتصلة بالمهاجرين تضمنت التنسيق بين السلطات المحلية والجهات الرسمية المختصة والمنظمة الدولية للهجرة بخصوص مواجهة ملف المهاجرين في ظل الحرب التي تشهدها البلاد.

وشدد الوزير باذيب، على أهمية تعزيز نقاط الاستجابة الخاصة بالمهاجرين، وتحديد آلية مناسبة لعملية حصر المهاجرين في محافظة عدن ومختلف مناطق الساحل الغربي وتقديم المساعدات المختلفة لهم.

وأعرب عن تطلع الحكومة والشعب اليمني للسلام والأمن والاستقرار والتنمية وإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا والحرب التي شنتها ضد اليمن واليمنيين .. مشيدا بتدخلات المنظمة الدولية للهجرة.

وجدد تأكيده حرص وزارة التخطيط على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمنظمة الهجرة وكافة المنظمات الدولية العاملة في اليمن من أجل تذليل أي صعوبات تواجه تنفيذ مشاريعها وبرامجها المختلفة والمساهمة بتخفيف معاناة اليمنيين جرّاء الحرب.

من جانبها أعربت رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن كريستا روتنستايز، عن تطلعها لمزيد من التعاون بين الجانبين وتقديم المزيد من المساعدات للمهاجرين في مختلف المجالات.