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الوالي يناقش مع برنامج الأغذية العالمي حماية المواد الغذائية من التلف

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي، في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، مع مدير إدارة عقود الخدمات اللوجستية لدى برنامج الأغذية العالمي خسرو جاويد وفريق عمل البرنامج، معايير تخزين المواد الغذائية لضمان عدم تلفها.

 

وأكد الوالي، أهمية تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الجانبين، واستعداد الوزارة لتقديم التسهيلات للبرنامج لتسيير العمل وفقا للأطر القانونية.

 

وأشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها برنامج الأغذية العالمي من خلال تدخلاته عبر تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا .. منوها بضرورة توزيع المساعدات على جميع المحافظات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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