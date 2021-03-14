لقاء موسع في عدن يناقش عدد من القضايا الخاصة بقطاع الكهرباء وآلية معالجة الفاقد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء موسع عقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة وزير الكهرباء والطاقة الدكتور، أنور كلشات، ومحافظ عدن، أحمد حامد لملس، عدد من القضايا الخاصة بقطاع الكهرباء والمشكلات الراهنة التي تعاني منها كهرباء عدن والتي تسببت بتراجع الخدمة في مناطق ومديريات المحافظة .



وتطرق اللقاء الذي ضم قيادات قيادات قطاع الكهرباء في عدن، إلى الفاقد من الكهرباء بسبب الربط العشوائي والمزدوج وآلية كما تم التطرق إلى آلية معالجة هذه المشكلة وإزالة الربط العشوائي وتحصيل الإيرادات والصيانة وغيرها من القضايا .

وفي اللقاء، أكد وزير الكهرباء أن الوضع الاستثنائي الذي تمر به عدن يتطلب العمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحديات الماثلة أمامها .. لافتاً إلى أن قيادة الدولة والحكومة يوليان هذا الجانب أهمية كبرى ويتابعان مستجداته ويوجهان باستمرار على حل مشكلاته وتوفير احتياجاته ومتطلباته.

وأشار الدكتور كلشات الى أن المهمة صعبة والتركة ثقيلة وتحتاج إلى وقت وامكانيات كبيرة .. مشدداً على الجميع تحمل مسؤوليته وأن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو متخاذل في عمله .

من جانبه، لفت محافظ عدن إلى أهمية تضافر الجهود لمعالجة وضع الكهرباء وتحسين مستوى الخدمة خصوصا مع دخول فصل الصيف وشهر رمضان المبارك .. مؤكداً على أهمية تشكيل المجلس الأعلى للطاقة لتوحيد سلطة القرار في محطات التوليد وتحمّل جهة واحدة مسؤولية إدارة وتنسيق العمل فيها.

ووجه المحافظ لملس، قيادة مؤسسة الكهرباء بسرعة العمل على معالجة الفاقد من القدرة التوليدية والربط العشوائي والمزدوج.

حضر اللقاء وكيل وزارة الكهرباء خليل عبدالملك، والوكيل المساعد عبدالحكيم فاضل ومدير عام المؤسسة العامة للكهرباء، عبدالقادر باصلعة ومدير عام مؤسسة كهرباء عدن مجيب الشعبي ونوابه ومدراء محطات التوليد وعدد من المسؤولين .