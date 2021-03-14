شكرا لبحثكم عن خبر مجلس الظل يُقيّم مشروع صناديق الإسعافات الأولية في مدارس خورمكسر بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

نفذ مجلس الظل الشبابي المحلي، بمديرية خورمكسر في محافظة عدن، جلسةً نقاشيةً حول الدروس المستفادة لمشروع توزيع صناديق الإسعافات الأولية ومستلزمات مكافحة كوفيد - 19، على مدارس المديرية.

يأتي ذلك ضمن مشروع التمكين السياسي - الجيل الرابع، الذي تنفذه مؤسسة ألف باء مدنية وتعايش، بالشراكة مع الصندوق الوطني الديمقراطي NED، وبالتنسيق مع المجالس المحلية في مديريات محافظة عدن.

الجلسة النقاشية التي شارك فيها مديرو المدارس المستهدفة من المشروع، ومشروفو الصحة المدرسية في تلك المدارس، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع بمديرية خورمكسر، ناقشت إيجابيات وسلبيات المشروع، ومدى الاحتياج الذي حققه لدى المدارس المستفادة.

وخرجت الجلسة بالعديد من التوصيات والمقترحات الهامة، التي أثرت المشروع، وهدفت إلى استمراره ويدمومته في المستقبل.

حيث تركزت أبرز المقترحات، بتأهيل المشرفين الصحيين في المدارس، وتنفيذ دورات إسعافية للطلاب والمعلمين، واستمرار دعم المدارس بصناديق للاسعافات سنوياً إن لم يكن شهرياً، بالإضافة إلى اقتراح توفير غرفة خاصة للعيادة المدرسية مجهزة بكافة المستلزمات.

كما دعت الجلسة مكتب التربية والتعليم والوزارة بالاهتمام بجانب الصحة المدرسية، وتوفير مشروفين صحيين في المدارس التي لا يتواجد فيها مشروفون، والعمل على تطوير ودعم هذا المجال الهام.