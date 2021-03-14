شكرا لبحثكم عن خبر مصدر يكشف تفاصيل القبض على الراعي الرسمي لعمليات تهريب الأسلحة إلى الحوثيين غرب تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

تمكنت القوات الحكومية في جبهات مقبنة من القاء القبض على تاجر سلاح، يستقل سيارة على متنها أسلحة وذخائر، كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقال مصدر ميداني ، إن مخزن أسلحة تابعاً لأحد التجار في منطقة الطوير يدعى مختار السحب، قصفته مليشيا الحوثي الانقلابية، عصر أمس السبت، أثناء اقتراب القوات الحكومية من تطهير جبل “القرقرة” في منطقة الطوير الأعلى، مشيراً إلى أن التفجيرات ظلت تتصاعد من المخزن لساعات. وفقا لموقع "الشارع"

وأوضح المصدر، أن التاجر السحب، حاول تعبئة سيارته بالأسلحة والذخائر من مخزن آخر بجانب المخازن التجارية التابعة له، والفرار باتجاه مناطق المليشيا، إلا أن القوات الحكومية ألقت القبض عليه، ومعه شحنة الأسلحة.

وأضاف، أن وحدات من قوات الجيش وصلت إلى مخازن التاجر مختار السحب، وعثرت على أسلحة وذخائر متنوعة.

وذكرت مصادر مُطلعة، أن التاجر السحب عمل خلال الفترة الماضية في تهريب المواد الممنوعة إلى مليشيا الحوثي الانقلابية، عبر ريف تعز الغربي، مشيراً إلى أنه كان ينقل شحنات الأسلحة على أساس أنها سجائر مهربة، ويتعامل مع عدد من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية في المناطق المحررة، ويمدهم بأموال طائلة من أجل مرور الشحنات المهربة بدون تفتيش، على أساس أنها سجائر ومواد أخرى مهربة.