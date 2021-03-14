شكرا لبحثكم عن خبر قوات العمالقة توجه تنويه عاجل لقوات الجيش في تعز والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - رد مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة أصيل السقلدي على تصريحات ناطق محور تعز لقناة الحدث عن تقدم قوات محور تعز نحو منطقة الحناية والخط الرابط بين الوازعية وموزع.
وقال السقلدي في منشور له على صفحته بالفيسبوك: تابعت ناطق محور تعز وهو يتحدث لقناة الحدث ويقول أن قواتهم تواصل التقدم نحو وادي الحناية، وستواصل التقدم حتى تصل إلى الخط الرئيسي الرابط بين الوازعية وموزع.
وأضاف السقلدي، نَوَد التنويه للجميع بأن وادي الحناية والجبال المحيطة به قد حررتها قواتنا قبل يومين ونحن متواجدون فيها وتحت سيطرتنا.
وأشار منوهاً إلى أن الخط الرابط بين الوازعية وموزع تم تحرير من مليشيات الحوثي في عام 2018 م.
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