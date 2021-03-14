شكرا لبحثكم عن خبر قزات عفاش تعلن عن دك مواقع مليشيا الحوثي داخل مدينة الحديدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت قوات طارق عفاشوالمقاومة الوطنية، المتمركزة في جبهة الساحل الغربي، التي يقودها العميد طارق صالح، عن شن قصف مركز على مواقع مليشيا الحوثي الإنقلابية داخل مدينة الحديدة.

وقال الإعلام العسكري، إن القوات المشتركة تدك في هذه الأثناء، ثكنات للمليشيات الحوثية داخل مدينة الحديده بقصف مركز ردا على تصعيدها ضد المدنيين .

وأضاف، أن مليشيا الحوثي شنت خلال الساعات الماضية قصف مدفعي وصاروخي ضد المدنيين داخل مدينة الحديدة، مؤكدا أن القوات المشتركة ردت على مصادر نيران المليشيات داخل المدينة.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أطلقت 8 طائرات مسيرة في سماء مدينة الحديده بالتزامن مع تصعيدها ضد المدنيين.