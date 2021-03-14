شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تمنح الباحث عمرو اليونسي الماجستير بامتياز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن/علي الحسني

منحت جامعة عدن اليوم الاحد الباحث عمرو محسن يحيى درجة الماجستير بامتياز عن رسالته الموسومه فلسفة الحكم في الدولة الاسلامية من قسم الفلسفة بكلية الاداب .

واستمعت لجنة المناقشة برئاسة أ.مشارك د. سند السعدي وعضوية كلا من أ.مشارك د. صالح علي عبدالرب وأ.مساعد د. عادل عبده علي الى عرض موجز عن الرسالة المقدمة من الباحث .

وأثنى أعضاء لجنة المناقشة على الرسالة العلمية المقدمة من الباحث كونها تطرقت لموضوع الحكم في الدولة الإسلامية وأوضحت غموض تلك المرحلة.

و شكر الباحث عمرو محسن الدكاترة المناقشين والمشرف وكل الحاضرين في المناقشة .