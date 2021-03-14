مدير عام سيئون يثمن الدور الريادي لإتحاد نساء اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 - سيئون

التقى مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري اليوم بمكتبه برئيسة اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت فاطمة النوبي.

واطلع المدير العام خلال اللقاء على جملة من القضايا المتعلقة بعمل الإتحاد وآلية دعمه للقيام بكافة نشاطاته المجتمعية بالمديرية وأبرز الصعوبات التي تواجه سير عمل المكتب وخططه المستقبلية وبرامجه المنفذة، منوها وقوف السلطة المحلية إلى جانب قطاع المرأة بالمديرية والإسهام في رفع كفاءة المرأة.

مثمنا دوره الريادي والتنموي في تنفيذ مشاريع حماية الطفل والمرأة وحماية حقوقهم القانونية، وأهمية تنفيذ برامج مشتركة بين اتحاد نساء اليمن وإدارة تنمية المرأة بديوان السلطة المحلية بمديرية سيئون.

حضر اللقاء المسؤولة القانونية بالاتحاد ضياء العويني ومسؤولة إدارة تنمية المرأة بديوان السلطة المحلية بمديرية سيئون قمر بن علي جابر.