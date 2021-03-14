الكثيري يشيد بإقامة بطولة كأس حضرموت الثقافية الثالثة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أشاد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، ببطولة كأس حضرموت الثقافية في نسختها الثالثة التي احتضنتها مدينة حورة التاريخية.



واستمع الوكيل خلال لقاءه اليوم، رئيس اللجنة الرئيسية خالد القحوم، الى شرح عن منافسات البطولة بين الفرق الأربع المتأهلة من التصفيات التمهيدية في الساحل والوادي، وهما تعاون العقاد الذي حل في المركز الأول واتحاد حورة ثانيا ونصر بروم ثالثا وسمعون الشحر رابعا.

وأشار وكيل المحافظة الى أهمية تفعيل النشاط الثقافي في أساط الأندية الرياضية، مجددا حرص السلطة المحلية دعم البرامج الثقافية بما يسهم في الحفاظ على الإرث التاريخي.