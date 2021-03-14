شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرلمان العربي يُرحب بالبيان الأوروبي - الأمريكي حول إدانة مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

رحّب رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بالبيان الأوروبي - الأمريكي بشأن إدانة الهجمات الإرهابية لميليشيا الحوثي على الأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية والمدنيين بمحافظة مأرب اليمنية، ومطالبة هذه الميليشيا الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالتوقف الفوري عن اعتداءاتها المتكررة، التي فاقمت من الأوضاع الإنسانية الصعبة في مأرب والتي تأوي أكثر من 2 مليون نسمة أغلبهم من النازحين .



ودعا العسومي في بيان إلى البناء على هذا الموقف الأوروبي الأمريكي المشترك للتوصل إلى موقفٍ دولي رادع وحازم يضع حداً نهائياً للانتهاكات المستمرة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية، مشدداً على ضرورة انتقال المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، من مرحلة الإدانة والشجب والاستنكار إلى اتخاذ مواقف رادعة لحماية المدنيين من الاستهداف المستمر.

وجدد رئيس البرلمان العربي الموقف الثابت للبرلمان بشأن دعم كل ما تتخذه كلاً من المملكة العربية السعودية واليمن من إجراءات لمواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية ووقف جرائمها الإرهابية المستمرة.