حاكم دبي يستقبل رئيس وزراء كازاخستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة فى قصر الوطن بابوظبي ظهر اليوم أسكار مامين رئيس وزراء جمهورية كازاخستان الصديقة والوفد المرافق له.



ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بالضيف معرباً عن ثقته بأن زيارته لدولة الإمارات ستثمر نتائج طيبة على مختلف الصعد خاصة في مجال التبادل التجاري والاستثمار المشترك والامن الغذائي والطاقة النظيفة وغيرها من المجالات مما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين .

وأكد أن دولة الإمارات ترحب بتوسيع آفاق التعاون المشترك مع جمهورية كازخستان الصديقة وتأمل ان تتضاعف الزيادة فى حجم التبادل التجاري وتأسيس قاعدة استثمارية تشمل عددا من القطاعات التي تم توقيع اتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين بشأنها .

من جانبه نقل رئيس وزراء كازاخستان الى سموه تحيات فخامة قاسم جومارت توكايف رئيس جمهورية كازاخستان وتمنياته لشعب الامارات مزيدا من التقدم والازدهار مهنئا سموه والقيادة الرشيدة فى الدولة بالانجاز العلمي الكبير الذى حققته الامارات بوصول مسبار الامل الى المريخ معتبرا ان هذا الانجاز مقدر فى كازاخستان ويعتبر انجازا لكل المسلمين والعالم.

كما أعرب عن ثقته بنجاج معرض اكسبو دبي 2020 الذى سيعقد اكتوبر المقبل.