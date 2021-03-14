وزير الإعلام: الغام الحوثي البحرية استخدمت في هجمات إرهابية استهدفت ناقلات نفط وسفن تجارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، من التهديد الخطير والغير مسبوق الذي باتت تشكله الألغام البحرية الحوثية على سلامة السفن التجارية وامن حركة الملاحة في الممرات الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.



وقال معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) " ان مليشيا الحوثي الارهابية عرضت ضمن ما اسمته معرض الصناعات العسكرية نماذج من الألغام البحرية المصنعة في ايران، استخدمت في هجمات إرهابية طالت ناقلات نفط وسفن تجارية في البحر الاحمر مؤخرا".

وأضاف الارياني" أن هذه الألغام تؤكد استمرار الحرس الثوري الإيراني في تهريب الاسلحة والتكنولوجيا العسكرية والخبراء لمليشيا الحوثي، واتخاذه الأراضي اليمنية منطلق لتهديد الملاحة التجارية والتحكم بالممرات الدولية".

وطالب وزير الاعلام والثقافة والسياحة، المجتمع الدولي بالضغط على النظام الايراني لوقف أنشطته المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، ودعم جهود الحكومة لبسط سيطرتها على كامل التراب الوطني وتأمين كامل الشريط الساحلي في البحر الاحمر ووقف الأنشطة الارهابية وحماية الأمن والسلم الدوليين.