حضرموت.. اجتماع بسيئون يناقش الوضع الصحي بمديرية تريم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش لقاء بسيئون برئاسة وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبدالهادي التميمي اليوم جملة من القضايا المتصلة بالشأن الصحي في مديرية تريم .



واستعرض اللقاء الذي ضم مدير مكتب المالية عوض العيجم ومدير ادارة الصحة العامة والسكان بمديرية تريم الدكتور سالم بن عبيدون الأوضاع الصحية في عدد من المرافق الصحية والتجهيزات الملحة في ظل الظرف الصحي الراهن.

وأقر اللقاء تزويد المستشفى الميداني بتريم بـ 50 أسطوانة أكسجين واتخاذ جملة من الاجراءات الادارية المالية التي من شأنها تجاوز الصعوبات وتقديم خدمة طبية أفضل للمرضى.

حضر اللقاء مديرا مستشفيي تريم العام والميداني بعيديد محمد الكاف وكرامة باجراد.