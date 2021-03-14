وزير حقوق الانسان يفتتح بازار منتجات الناجيات من العنف بعدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

افتتح وزير حقوق الانسان والشؤون القانونية احمد عرمان، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، البازار المفتوح لأعمال ومنتجات النساء الناجيات من العنف، نظمه اتحاد نساء اليمن بعدن.



وأشاد عرمان بمحتويات البازار من الاعمال والاشغال الحرفية واليدوية وصناعة البخور والعطور والاكسسوارات الصناعات الغذائية التي عرضت في البازار وأظهرت مهارات وإبداعات النساء في هذا الجانب، مثمناً دور اتحاد نساء اليمن ومايقدمه للنساء الناجيات من العنف من انشطة وتدريبهن وإكسابهن المهارات الحرفية.

واكد الوزير عرمان ان الوزارة ستساهم في تقديم المساعدة والعون والوقوف إلى جانب هؤلاء النساء، كونهن شريحة فاعلة في المجتمع تساهم في عملية التنمية الاقتصادية.

من جانبها أشارت رئيسة الاتحاد بعدن فاطمة مريسي، إلى أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج الاتحاد الذي ينظمه سنوياً خلال شهر مارس، للتعريف بمكانة النساء في المجتمع وما قدمته المرأة اثناء الحروب والأزمات ومساهمتهن في العديد من المجالات الاجتماعية اضافة الى أهمية مشاركتها في عملية التنمية والمساواة مع اخيها الرجل والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، داعية كافة الجهات ذات العلاقة العمل على دعم النساء ومشاركتهن في مواقع صنع القرار.