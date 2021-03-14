مساعدات إماراتية إيوائية وغذائية لأسر الساحل الغربي بمحافظة سقطرى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

وجهت مؤسسة الشيخ خليفة الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي، مساعدات إنسانية وإيوائية إلى مناطق متفرقة في محافظة سقطرى.



تنوعت المساعدات بيت أغطية وبطانيات وملابس شتوية متتعدة الأحجام وتمور ومعونات مختلفة.

وكشف الشيخ على سالم عمر، عضو لجنة التنمية بمؤسسة الشيخ خليفة، عن تقديم مساعدات إنسانية إلى مواطني مناطق الساحل الغربي في سقطرى.