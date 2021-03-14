طلاب جامعة سيئون يحتجون على رفع أسعار المشتقات النفطية

المنامة - ياسر ابراهيم - نفذ طلاب كلية التربية بجامعة سيئون كلية التربية، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية للتنديد بقرار رفع أسعار المشتقات النفطية.



وطالب المحتجون، السلطة المحلية بالمحافظة، والحكومة بضرورة إعادة النظر في ارتفاع المشتقات النفطية بمايتناسب مع وضع الطلاب والمواطنين.



وناشد الطلاب، الجهات ذات العلاقة بوضع حلول عاجلة، لارتفاع أجور المواصلات التي جاءت نتاجاً لرفع أسعار المشتقات النفطية.



في السياق وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام الكثيري، رئاسة الاتحاد العام لطلبة جامعة سيئون، برفع دراسة عامة تفصيلية لنقل الطلاب والطالبات من مديرياتهم إلى كليات الجامعة، كما وجه مكتب النقل بمراجعة أسعار نقل الطلاب الحالية ورفع التسعيرة المناسبة وفقاً الضوابط المحددة لذلك.



ومؤخراً سلطات المحافظة قد رفعت قيمة اللتر من مادة البترول والديزل من 380 ريال إلى 500 ريال، ماخلف موجة احتجاج واسعة في أوسط المواطنين بشكل عام وشريحة الطلاب على وجه الخصوص بصفتها أكثر الشرائح المتأثرة من القرار.

