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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرق مشروع مسام ينجح في التخلص من انتزاع 3478 لغمًا خلال 12 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
نجحت فرق مشروع مسام لنزع الألغام، في التخلص من ثلاثة آلاف و478 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في 12 يومًا من مارس الجاري.
وفكك المشروع ألف و215 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي.
ونزعت فرق مشروع مسام خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، نحو ألف و632 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.