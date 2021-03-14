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فرق مشروع مسام ينجح في التخلص من انتزاع 3478 لغمًا خلال 12 يومًا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نجحت فرق مشروع مسام لنزع الألغام، في التخلص من ثلاثة آلاف و478 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة، في 12 يومًا من مارس الجاري.

 

وفكك المشروع ألف و215 لغمًا وعبوة ناسفة وذخيرة غير منفجرة خلال الأسبوع الماضي.

 

ونزعت فرق مشروع مسام خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس، نحو ألف و632 لغمًا وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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