قناص حوثي يصيب طفلة في رأسها بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصيبت طفلة بجروح، إثر استهدافها برصاص قناص تابع لمليشيا الحوثي الإرهابية شرق مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية، إن الطفلة "دنيا عدنان" (7 سنوات) أصيبت، مساء السبت، برصاص قناص حوثي في حي وادي صالة شرق المدينة.

ولفتت المصادر أن القناص الحوثي الذي استهدف الطفلة كان يتمركز في تبة السلال.

وأشارت المصادر إلى أن الطفلة "دنيا" حالتها خطيرة جراء إصابتها في الرأس بعيار ناري.

وتأتي هذه الجريمة بعد يومين على استشهاد مدني بانفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي وقنص طفل وتفجير مدرسة برصاص قناصة المليشيا ذاتها في عزلة اليمن بمديرية مقبنة