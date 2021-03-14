مصرع أكثر من 20 حوثياً في مواجهات مع القوات الحكومية بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

قُتل أكثر من 20 مسلحاً حوثياً، الأحد 14 مارس 2021م، في مواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة حجة (شمال غرب اليمن).



وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات عنيفة دارت بين مليشيا الحوثي وقوات الجيش، إثر هجوم حوثي على مواقع الجيش بمديرية عبس غرب المحافظة.

وأضافت، شنت المليشيات هجمات مكثفة من اتجاه مديريتي أسلم ومستبأ في محاولة لاستعادة المناطق التي خسرتها لصالح قوات الجيش، الجمعة، إلا أن قوات الجيش تصدت لتلك الهجمات وأوقعت في صفوف المليشيا أكثر من 20 قتيلاً إضافة إلى عدد من الجرحى.

وأمس السبت، شنت وحدات قتالية في المنطقة العسكرية الخامسة هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي في مديرية عبس، وحررت أكثر من عشر قرى واستعادت عدداً من الآليات العسكرية في المواجهات التي أسفرت عن مقتل وإصابة وأسر عشرات الحوثيين