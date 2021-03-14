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مقتل شيخ قبلي داخل منزله في العاصمة صنعاء

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

قُتل شيخ قبلي على أيدي مسلحين مجهولين، مساء أمس السبت، في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

 

وذكرت مصادر محلية، أن مسلحين مجهولين اقتحموا، في وقت متأخر من مساء الجمعة، منزل الشيخ محمد عسكر أبو شوارب وقتلوه بطلقة في الرأس.

 

وقالت المصادر إن “العناصر المجهولة أحرقت جثة الشيخ أبو شوارب في إحدى غرف منزله الكائن في شارع المطار الجديد شمال صنعاء”.

 

يأتي ذلك بعد أقل من شهر على قيام مليشيات الحوثي بقتل الشيخ الموالي لها حزام أبو نشطان وثلاثة من أبنائه وشقيقته في منطقة الروضة شمال شرق صنعاء الخاضعة لسيطرتها

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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