مليشيا الحوثي تستهدف تجمعاً سكانياً في مريس الضالع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

لجأت مليشيا الحوثي، الأحد 14 مارس/ آذار 2021، إلى قصف المناطق الآهلة بالسكان في مريس بمحافظة الضالع.



وأوضحت مصادر عسكرية ميدانية، بأن المليشيات الحوثية استهدفت منطقة مريس شمال مديرية قعطبة بمقذوف متفجر متوسط المدى سقط بالقرب من تجمع سكاني دون أن يسفر عن سقوط ضحايا.

وبحسب المصادر، فإن المليشيات -كعادتها- تقوم باستهداف المناطق السكنية عند كل مرة تتعرض فيها للخسائر الميدانية كنوع من التعويض عن خسائرها