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استشهاد مدني بانفجار لغم لمليشيات الحوثي في حيفان بتعز

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

استشهد مدني، الأحد 14 مارس/ آذار 2021، في انفجار لغم من مخلفات مليشيا الحوثي جنوب محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

 

وذكرت مصادر محلية، إن المواطن "محمد أسعد الغبير"، استشهد إثر انفجار لغم حوثي في جبل الحيكي أثاور مديرية حيفان.

 

ولفتت المصادر أن الغبير كان يقوم برعي الأغنام في جبل الحيكي وانفجر به اللغم الحوثي ما أدى إلى وفاته على الفور

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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