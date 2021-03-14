حالة الطقس المتوقعة في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 14 مارس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لحالة الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة التي اطلع عليها “المشهد اليمني” أن تشهد المرتفعات الجبلية طقس صحو بشكل عام وبارد نسبياً خلال الليل والصباح الباكر، مغبر على محافظات الجوف، صعدة حجة، عمران، صنعاء و المحويت ومن المحتمل تشكل قطع متفرقة من السحب المنخفضة على المرتفعات الغربية.

وذكرت النشرة أن المناطق الساحلية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة نشطة على جنوب البحر الأحمر ومدخل باب المندب وخليج عدن تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأشارت إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون خالي من السحب و مغبر والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال خصوصا على الأجزاء الشمالية من صحاري محافظات ( المهرة، حضرموت، مأرب والجوف ).

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئياً والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وأقصى سرعة لها 16 عقدة.

وحذر المركز الوطني للأرصاد:

1. كبار السن والأطفال ومرضى الربو بعدم التعارض المباشر للغبار واستخدام الكمامات الخاصة بذلك حفاضاً على صحتهم.

2. سائقي المركبات من التدني في مدى الرؤية الأفقة في تلك المناطق.

3. مرتادي البحر والصيادين جنوب البحر الأحمر وباب المندب من اضطراب البحر وارتفاع الموج.