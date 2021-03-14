شكرا لبحثكم عن خبر نجاة شيخ قبلي بارز من محاولة اغتيال في المخا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا شيخ قبلي بارز من محاولة اغتيال في المخا غرب محافظة تعز وسط البلاد. وقالت مصادر محلية ان سيارة الشيخ عبدالرحمن ياسين المعبقي تعرضت لاطلاق رصاص. واشارات المصادر ان حادثة محاولة الاغتيال كانت في حارة القاهرة وسط مدينة المخا و واختتمت المصادر قولها ان الشيخ المعبقى نجا من محاولة الاغتيال. وتشهد مناطق المخا والساحل الغربي حالة من الاغتيالات المخططه جيدا و يتهم فيها عناصر تتبع المخابرات الخاصة بالمليشيات الحوثية بمحاولة زعزعه الامن .

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