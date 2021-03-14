شكرا لبحثكم عن خبر مقتل مواطن بلغم حوثي جنوبي تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - صلاح بن غالب قُتِلَ امس السبت مواطن مسن في مديرية حيفان جنوبي محافظة تعز بلغمٍ أرضي زرعته مليشيا الحوثي في جبل الوترة بعزلة الاثاور بمديرية حيفان وقال شهود عيان لمراسل عدن تايم إن المواطن محمد أسعد محمد ( 62 عاماً) قُتِل أثناء رعيه للأغنام في جبل الوترة المطل على قرية النجدين. وزرعت مليشيا الحوثي مئات الالغام في أماكن رعي الماشية والطرق المؤدية إلى مواقعهم العسكرية كوسيلة دفاعية تحميهم من أي تقدمات للجيش الوطني

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