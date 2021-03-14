شكرا لبحثكم عن خبر تضاعف عدد جبهات القتال في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدرت مؤسسة «ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان»، اليوم تقريرا، أكد ارتفاع عدد جبهات القتال بين أطراف النزاع في اليمن من 36 جبهة في عام 2019 إلى نحو 50 جبهة قتال في مطلع عام 2021، كان آخرهم تصعيد جماعة الحوثيين غير المبرر في مأرب شمال اليمن، وهو التصعيد الذي يهدد حياة آلاف من المدنيين، فضلاً عن تهديد 800 ألف نازح في المدى القريب كنتيجة مباشرة لتصاعد الأعمال العدائية من قبل جماعة الحوثي.

ويشير التقرير إلي ارتكاب الحوثيين في عام 2020، لنحو 1700 انتهاك يتعلق بالاستهداف المباشر للمدنيين، في المناطق التي تخضع لسيطرتهم؛ حيث قتل 712 مدنياً من بينهم 122 طفلاً و66 امرأة، كما أصيب نحو 940 مدنياً من بينهم 247 طفلاً و113 امرأة، وقال التقرير: إن جماعة الحوثي جندت منذ بداية النزاع أكثر من 30 ألف طفل، من بينهم 4600 طفل في عام 2020، في تجاهل واضح للحظر المفروض على تجنيد الأطفال بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات والأعراف الدولية.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة «ماعت» إن تعنت جماعة الحوثيين ورفضها لوقف كافة دعاوى إطلاق النار، والتي كان آخرها رفضها لخطة مبعوث الولايات المتحدة إلى اليمن تيموثي ليندر كينغ لإيقاف الحرب في اليمن؛ يفاقم من الوضع البائس لحالة حقوق الإنسان في اليمن، فيما قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت: إن اليمن ونتيجة للنزاع المسلح يشهد أكبر كارثة إنسانية في العالم خلال الوقت الحالي؛ حيث إن أكثر من 24 مليون يمني من أصل 30 مليون يحتاجون إلى كل شكل من أشكال الحماية والمساعدات، فضلاً عن 20 مليوناً يعانون انعدام الأمن الغذائي، في وقت تُرجح فيه هيئات الأمم المتحدة بأن 5 ملايين يمني على شفى حفرة من المجاعة.