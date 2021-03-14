شكرا لبحثكم عن خبر عملية عسكرية سعودية ”برية - جوية” جديدة ضد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، السبت، عملية عسكرية " "برية - جوية" جديدة، ضد مليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية، ان القوات السعودية، شنت قصف مدفعي وجوي على مواقع عسكرية وتحصينات للمليشيات الحوثية في مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.

واضافت، أن العملية أسفرت عن تدمير أهداف عسكرية حساسة لمليشيا الحوثي، كانت تسعى المليشيات تنفيذ هجمات عسكرية على السعودية من خلالها.

وأقرت مليشيا الحوثي بتعرض قواتها للقصف الصاروخي والمدفعي والجوي من قبل القوا السعودية، في مديريتي رازح والظاهر الحدودية، دون الكشف عن حجم الخسائر في صفوفها.