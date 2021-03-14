شكرا لبحثكم عن خبر عدن .. القبض على قاتل شقيقه في المنصورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ألقت قبل قليل قوات طوارئ الحزام الأمني -قطاع المنصورة- القبض على قاتل شقيقه في ظرف زمني قياسي قصير بإشراف القائد كمال الحالمي قائد القطاع.

و ذكر مصدر أمني أن مواطنين متعاونين مع حزام قطاع المنصورة في عدن أبلغوا عن حادثة قتل في دوَّار الكثيري، وعلى الفور تحرك طقم أمني للطوارئ إلى الموقع واجداً جثة ملقاة على الأرض، ليتم نقلها إلى مستشفى قريب.

وأضاف المصدر أنه عقب ذلك بدأت التحريات الخاصة بحزام قطاع المنصورة للبحث عن القاتل ومعرفة هويته قبل أن يفر أو يغادر خارج المدينة.

وخلال وقت قصير وبحنكة أمنية عالية تم التوصل إلى مخبأ الجاني وضبطه بدون طلقة رصاص واحدة، بالرغم من أخذ جميع الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات الطارئة.

وأردف المصدر الأمني أن القاتل يدعى (م. أ. م)، والمجني عليه يُـدعى (وجدان. أ. م)، وبعد أن استجوب المتهم تبيًَن أن القاتل والمقتول شقيقين.

وقد أحيل الجاني إلى معسكر الحزام الأمني قطاع المنصورة، وأخضع للتحقيق، معترفاً باقترافه جريمة قتله أخيه.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية ومعرفة ملابسات ارتكاب الجريمة سيتم تحويل القاتل إلى الجهات المختصة لتأخذ العدالة مجراها.

وتأخذ على عاتقها قوات طوارئ الحزام الأمني -قطاع المنصورة- تنشيط الدوريات الأمنية في الشوارع الفرعية بالإضافة إلى الطرقات الرئيسة لمكافحة ارتكاب الجريمة بالتعاون المثمر مع مواطني المديرية.