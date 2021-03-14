شكرا لبحثكم عن خبر مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة يرد على ناطق محور تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رد مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة صلاح السقلدي، على تصريحات ناطق محور تعز، بشان المناطق التي حررت في تعز.

وقال السقلدي: تابعت ناطق محور تعز وهو يتحدث لقناة الحدث ويقول أن قواتهم تواصل التقدم نحو وادي الحناية، وستواصل التقدم حتى تصل إلى الخط الرئيسي الرابط بين الوازعية وموزع.

واضاف: نَوَد التنوية للجميع بأن وادي الحناية والجبال المحيطة به قد حررتها قواتنا قبل يومين ونحن متواجدون فيها وتحت سيطرتنا وبالنسبة للخط الرابط بين الوازعية وموزع فقد حررناه من مليشيات الحوثي في عام 2018 .. لذلك وجب التنوية.