شكرا لبحثكم عن خبر أبين على موعد مع تجدد الاحتجاجات المطالبة بإقالة المحافظ والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت الفعاليات الاحتجاجية الشعبية والمقاومة الجنوبية في محافظة أبين على تواصل التصعيد حتى إقالة المحافظ الذي وصفته بالفاسد.
ودعت أبناء محافظة أبين إلى تظاهرة حاشدة الثلاثاء القادم، للمطالبة بتغيير المحافظة، بعد تردي الأوضاع في إلى حالة لم تعرفها المحافظة على عبر تاريخها.
هذا وكانت محافظة أبين قد شهدت الثلاثاء الماضي تظاهرة احتجاجية شعبية مطالبة بطرد وتغيير محافظ المحافظة ورموز الفساد، والتي شهدت حضور كبير.
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