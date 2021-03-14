شكرا لبحثكم عن خبر إرتفاع أسعار الصرف في عدن و حضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن دولار امريكي = 898 : 903 ريال سعودي = 236 : 237 أسعار العملات في محافظة حضرموت دولار امريكي = 900 : 905 ريال سعودي = 236.5 : 238

كانت هذه تفاصيل خبر إرتفاع أسعار الصرف في عدن و حضرموت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.