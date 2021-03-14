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إرتفاع أسعار الصرف في عدن و حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن

 

دولار امريكي = 898 : 903

ريال سعودي = 236 : 237

 

 

أسعار العملات في محافظة حضرموت

 

دولار امريكي = 900 : 905

ريال سعودي = 236.5 : 238

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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