شكرا لبحثكم عن خبر في ليلة عرس والده: شاب من ردفان يشرب سماً ويرمي بجسده في احد البرك المائية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

شهدت منطقة الجميعي في ردفان بمحافظة لحج مساء اليوم السبت عملية انتحار لـ شاب يبلغ من العمر عشرون عاماً .

وقالت مصادر محلية ان الشاب ” ع. ر .ب ” اقدم على شرب سماً ثم رمى بجسده في احد البرك المائية في المنطقة

وأشارت نفس المصادر أنه فور سقوطه بأحد البرك المائية تم انقاذه من الغرق وبسرعه واسعافه الى احد العيادات القريبة من مكان الحادثة ثم الى مستشفى الحبيلين وتحويلة الى مشافي عدن لإنقاذ حياته .

وتأتي هذه الحادثه قبل زفاف والده من امراة شابة بساعة .

من / حسين البكري