شكرا لبحثكم عن خبر دول عربية تعلن الأحد غرة شعبان وتعذر رؤية الهلال في بلدان أخرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم السبت، أن اليوم الاحد غرة شهر شعبان للعام الهجري الجاري 1442، عقب ثبوث رؤية الهلال الليلة.

وتكاد مصر تكون الدولة العربية الاولى التي أعلنت غرة شهر شعبان الاحد ولحقتها كل من تركيا والعراق وتونس ، فيما باقي دول العالمين العربي والإسلامي أعلنت تعذر رؤية هلال شعبان اليوم، معلنة أن أول ايام شعبان سيكون يوم الإثنين، واخرى لم تعلن حتى الان.

وكانت الاردن والإمارات وفلسطين وسلطنة عمان وقطر والكويت وليبيا وقبلهما ماليزيا واندونيسيا اعلنوا تعذر رؤية هلال شعبان مساء اليوم، وعليه يكون بعد غد الاثنين غرة شعبان، وكذلك الحال في ايران وجماعاتهم الطائفية في العراق ولبنان وسوريا واليمن.

وتداولت مراكز اعلام مناطق تمير وحوطة سدير في السعودية تعذر رؤية هلال شعبان اليوم بسبب وجود عوالق ترابية كثيفة، بإنتظار إعلان رسمي من المحكمة العليا.

وفلكيا فإن الأحد الموافق 14 مارس هو غرة شهر شعبان للعام 1442، ومجمع على ذلك كثير من الفلكيين العرب والمسلمين، ومع ذلك يؤكد مركز الفلك الدولي أن هناك إستحالة من رؤية هلال شعبان اليوم في دول العالم العربي والاسلامي نتيجة أن الاقتران المركزي اليوم حدث في الساعة العاشرة صباحا و21 دقيقة بتوقيت غرينتش، ما يعني انه لا يمكن رؤية الهلال من أي مكان في العالم الإسلامي باستخدام التلسكوب أو بالعين المجردة نظرا لبقائه فترة قصيرة في السماء بعد غروب الشمس لا تزيد عن 6 دقائق تقريبا.

ويرى فلكيون أن عدة شهر شعبان ستكون 29 يوما ان شاء الله، على أن يكون أول أيام شهر رمضان للعام 1442 سيكون يوم 13 ابريل 2021 وعدته 30 يوما. والله اعلم