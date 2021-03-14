شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تنفذ عملية عسكرية ضد قوات طارق صالح والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفذت مليشيا الحوثي الإنقلابية، السبت، عملية عسكرية هجومية ضد القوات المشتركة (حراس الجمهورية والمقاومة الوطنية) التي يقودها العميد طارق صالح في جبهة الساحل الغربي بمحافظة الحديدة.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المشتركة، أن القوات الحكومية تمكنت، مساء اليوم السبت 13 مارس، من التصدي لهجوم حوثي وكسر محاولة تسلل للمليشيات في الدريهمي جنوبي الحديدة.

وأضاف، أن القوات المشتركة اشتبكت مع مجاميع مسلحة من مليشيات الحوثي حاولت التقدم باستماته نحو مواقعها في الدريهمي، ولكن دون جدوى.

وبحسب المصادر، فإن عدداً من عناصر مليشيات الحوثي سقطوا خلال المواجهات بين قتيل وجريح فيما لاذت بقية العناصر بالفرار بشكل جماعي تحت ضربات القوات المشتركة.

وأكد المصدر على إستعداد أبطال القوات المشتركة للتعامل مع أي تصعيد تنفذه مليشيات الحوثي وجاهزيتها القتالية لإحباط تحركات المليشيات المدعومة من إيران.