شكرا لبحثكم عن خبر بعد هجمات حوثية انتحارية.. مصادر تكشف تفاصيل المعركة التي استمرت أكثر من 20 ساعة في عبس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر ميدانية وعسكرية، عن تفاصيل المعارك الميدانية بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي في جبهة عبس بمحافظة حجة "شمال اليمن).

وقالت المصادر، أن مليشيا الحوثي شنت خلال الساعات الماضية هجمات انتحارية على المواقع التي سيطرة عليها القوات الحكومية الجمعة، في مديرية عبس.

وأضافت، أن المعارك استمرت بين الجيش والحوثيين أكثر من 24 ساعة، وتمكنت قوات الجيش الوطني من إفشال كل محاولا المليشيات الحوثية من إستعادة أي مواقع من المواقع التي خسرتها في مديرية عبس، وكبدت المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وفجر الجمعة، شنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة، هجوما مباغتا على مليشيا الحوثي، في مديريتي "مستبا" "وعبس" وتمكنت من تحرير عدد من القرى في المديريتين.

‏وأشارت المصادر إلى أن القوات الحكومية حررت قرى العكاشية، والفش، الجرف، الكلفود، الحمراء، الشبكة، الكدحة، الحضن، برمان، المعصار، الظهر، وشعب الدوش، والمنجورة وصولا إلى سوق بني حسن الرئيسي (البداح) وتقترب من سوق الربوع التابع لمديرية عبس.

وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تواصل تقدمها باتجاه مركز مديرية عبس، فيما سقط قتلى وجرحى من مسلحي الحوثي، وغنم الجيش أسلحة وعتاد عسكري متنوع خلال المواجهات.