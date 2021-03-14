عاجل الجيش يستعيد السيطرة على سوق البرح ..تفاصيل

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يزيد بن سلمان - شبوة -

تداولت وسائل إعلام محلية ونشطاء، أنباء عن اغتيال رئيس جهاز الأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسطيرة المليشيات.

وبحسب المصادر فإن اللواء ‎عزيز الجرادي، رئيس ما يسمى بالأمن الوقائي التابع لمليشيا الحوثي، تعرض للاغتيال في وقت متأخر من مساء السبت بصنعاء.

وذكرت المصادر أنه الجرادي تعرض للاغتيال بعد نشوب خلاف حاد بينه وبين رئيس جهاز المخابرات الحوثية ‎اللواء الكرار الخيواني. ولم يصدر أي تعليق من قبل مليشيا الحوثي حول الحادثة حتى اللحظة.