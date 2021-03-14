شكرا لبحثكم عن خبر صادق أبو شوارب يرد على قتل الحوثيين أحد أفراد أسرته وحرقه بـ توعده اقتحام مأرب.. والأسرة تلتزم الصمت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التزمت أسرة أبو شوارب الصمت تجاه مقتل أحد أبنائها على يد مسلحين حوثيين في منزله بصنعاء.

وبعد مرور 24 ساعة على مقتله ما زالت الأسرة لم تصدر أي بيان تجاه عملية تصفية الشيخ محمد عسكر أبو شوارب رغم وجود أعضاء من العائلة في مناصب عليا يخدمون من خلالها لدى مليشيا الحوثي.

ولم يعلق صادق أبو شوارب عضو اللجنة الثورية العليا في مليشيا الحوثي عن حادثة التصفية والإعدام ومن ثم الحرق لأحد أبناء عمومته داخل منزله وأمام أفراد أسرته.

ومازال تعريف صادق أبو شوارب حتى اللحظة في صفحته على تويتر بالمنسق العام لطلائع الحوثيين الثورية. وكان قد فشل في إخراج جثة من حاشد خطفته مليشيا الحوثي من مزرعته في صعدة منتصف العام الماضي حيا ثم أعدمته تحت التعذيب.

لكن آخر منشور لصادق أبو شوارب يتوعد بالسيطرة والحسم في مأرب، ولم يتكلم مطلقا على قتل مليشيا الحوثي شيخ من أسرته

وتعد أسرة أبو شوارب من كبار الأسر المشيخية داخل قبيلة حاشد في محافظة عمران التي كان لها نفوذ قوي قبل سقوط الجمهورية، لكنها قبلت العمل تحت إمرة وإشراف عناصر هاشمية من مليشيا الحوثي.