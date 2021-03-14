شكرا لبحثكم عن خبر بداية من اليوم الأحد.. قرار سعودي جديد يفسد فرحة بعض المقيمين بـ الغاء الكفالة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأحد،‫ قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية المهندس أحمد الراجحي، بتعديل نسب التوطين في نشاط “مقاولات الصيانة والتشغيل” ببرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف “نطاقات”، بزيادتها بنسبة 3%، وفقاً لحجم المنشأة ونطاقها.

ويهدف القرار إلى تنظيم سوق العمل وتطوير بيئته وتوفير فرص وظيفية جاذبة، ومستدامة، لأبناء وبنات هذا الوطن، ومنها ما سبق أن صدر بالقرار الوزاري المتضمن اعتماد دليل توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، والقرار الوزاري باعتماد نسب التوطين في طلبات التأييدات الحكومية والشركات المملوكة للدولة بنسبة 51% وأكثر.

الجدير بالذكر ان هذا القرار يتزامن مع بدء تنفيذ الغاء الكفالة الذي سيتم البدء بسريانه الاحد .