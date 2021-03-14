مذيع الجزيرة "فيصل القاسم" يشن أعنف هجوم على الحوثي: عندما تحاضر العاهرة عن الشرف!!

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يزيد بن سلمان - شبوة - شن مذيع الجزيرة فيصل القاسم، هجوما عنيفا على الحوثي وذبابه في مواقع التواصل الاجتماعي. وكتب القاسم تغريدة على حسابه في تويتر، أن من أسماهم "ذباب الحوثي الإلكتروني" يوزعون الوطنية ويوزعون شهادات حسن سلوك. وسخر من ذلك بالقول: العاهرة تحاضر عن الشرف.

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