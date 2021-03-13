شكرا لبحثكم عن خبر ”قيادي حوثي بارز” يلعب في الوقت الضائع أمام ”تعز وإب” بعد فشل المليشيا في اختبار صعب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن قيادي حوثي بارز، اليوم السبت، اللعب في الوقت الضائع بعد فشل المليشيا أمام اختبار صعب خلال الاسابيع والايام والساعات الماضية.

وزعم القيادي عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى لجنة الاسرى التابعة لمليشيا الحوثي في بلاغ، أطلع عليه "المشهد اليمني"، بأن "لديهم مئات الٲسرى من أبناء محافظتي ( تعز و ٳب) ممن تم ٲسرهم في جبهات مٲرب.. ونهم.. والجوف وغيرها"؛ على وقع هزائم مدوية للمليشيا وتعزيزات عسكرية ونفير شعبي لابناء محافظة تعز، واستعدادت شعبية لاقتلاع الحوثيين في إب خلال الايام القادمة.

وأدعى بانه قدم ٲسمائهم لمندوب حزب الٳصلاح في مٲرب عدة مرات فرفض التبادل بهم.. وكٲنه يعتبرهم ٲسرى من الدرجة الثالثة؛ حد زعمه.

يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم قوات الجيش اليمني في تعز واعلان التعبئة العامة لخوض معركة التحرير الشامل ودحر المليشيا، وبعد 40 يوما من هجوم واسع النطاق للمليشيا نحو مدينة مأرب، في وضع باتت فيه أمام اختبار صعب، مع عودة هجومها الى التباطؤ للأسبوع الثالث في معركة طاحنة على ابواب المدينة المحصنة بقوات عسكرية حديثة ومدربة ورجال القبائل المسنودين بمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.