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الطقس.. موجة الغبار تضرب 9 محافظات خلال الساعات المقبلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

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توقع مركز الأرصاد، تأثير كتلة الغبار واسعة الانتشار خلال الـ24 ساعة المقبلة على صحاري محافظات المهرة وحضرموت والجوف ومأرب.

 

وحذر من امتداد تلك الموجة إلى المحافظات الجبلية خاصة صعدة وعمران وحجة وصنعاء والمحويت خلال الساعات القادمة.

 

وأطلق تحذيرات لكبار السن والأطفال ومرضى الربو من التعرض المباشر للغبار، ناصحًا باستخدام الكمامات الخاصة بذلك حفاظًا على صحتهم.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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