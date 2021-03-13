الطقس.. موجة الغبار تضرب 9 محافظات خلال الساعات المقبلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

توقع مركز الأرصاد، تأثير كتلة الغبار واسعة الانتشار خلال الـ24 ساعة المقبلة على صحاري محافظات المهرة وحضرموت والجوف ومأرب.



وحذر من امتداد تلك الموجة إلى المحافظات الجبلية خاصة صعدة وعمران وحجة وصنعاء والمحويت خلال الساعات القادمة.

وأطلق تحذيرات لكبار السن والأطفال ومرضى الربو من التعرض المباشر للغبار، ناصحًا باستخدام الكمامات الخاصة بذلك حفاظًا على صحتهم.