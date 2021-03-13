مسلحون يقتلون شيخا قبليا ويحرقون جثته في صنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل شيخ قبلي، الجمعة، في ظروف غامضة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.



وقال ناشطون، إن "مسلحين مجهولين، قتلوا الشيخ محمد عسكر أبو شوارب في وقت متأخر من مساء الجمعة، عقب اقتحام منزله الكائن في شارع المطار شمالي صنعاء".



وذكروا، أن المسلحين المجهولين، أحرقوا جثة "أبو شوارب" في إحدى غرف المنزل، مشيرين إلى مسؤولية ميليشيات الحوثي عن الجريمة، في إطار مخطط لتصفية شيوخ القبائل.



وينتمي الشيخ المذكور إلى مديرية خارف بمحافظة عمران، وهو أيضا من مشايخ قبيلة حاشد.



وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على قيام ميليشيات الحوثي بقتل الشيخ الموالي لها حزام أبو نشطان وثلاثة من أبنائه وشقيقته في منطقة الروضة شمال شرق صنعاء، وسبقها العديد من الحوادث المماثلة.



ويرى مراقبون، أن ميليشيات الحوثي تقوم بتصفية المشايخ والرموز القبلية والشخصيات الاجتماعية الفاعلة في المناطق الخاضعة لها، بمن فيهم الموالون لها، وذلك خشية من أن تلعب القبائل وشيوخها دورا مناهضا للجماعة مستقبلا.



وتصاعدت عمليات قتل المشايخ عقب وصول القيادي في الحرس الثوري الإيراني المدعو "حسن إيرلو" إلى صنعاء، والذي عينته طهران سفيرا لها لدى ميليشيات الحوثي، وتقول الحكومة، إنه أصبح الحاكم الفعلي للحوثيين.

ومنذ يناير 2019 وحتى فبراير من العام الجاري قتلت ميليشيات الحوثي 24 شيخا قبليا، أغلبهم من الموالين لها وشاركوا في القتال إلى جانبها، وفق صحيفة الثورة الرسيمة.

