تعز.. أبناء "صبر الموادم" يستجيبون لنداء النفير ويحتشدون دعماً لقوات الجيش

احتشد المئات من أبناء مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز (جنوبي غرب اليمن)، اليوم السبت، دعمًا للجيش الوطني واستجابة لدعوة النفير العام لاستكمال تحرير المحافظة من مليشيات الحوثي الانقلابية.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن المئات من أبناء مديرية صبر الموادم توافدوا صباح اليوم إلى منطقة العروس في ذات المديرية، وأعلنوا التوجه نحو الجبهات استجابة لدعوة النفير العام لاستكمال تحرير المحافظة.



وأضافت أن أبناء المديرية الذين توافدوا بأسلحتهم وعرباتهم، أكدوا إسنادهم للجيش الوطني بالسلاح والمال.





يأتي ذلك في حين تتواصل المعارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي في الريف الغربي لمحافظة تعز.



والخميس، أعلن محافظ تعز نبيل شمسان، النفير العام لاستكمال تحرير المحافظة، ودعا لحشد كافة الإمكانات لدعم الجيش الوطني في عملية التحرير.



ومنذ الثالث من مارس/ آذار الجاري، تشهد جبهات الريف الغربي لمحافظة تعز معارك عنيفة، إثر هجوم واسع شنه الجيش على مواقع تمركز الحوثيين في مقبنة والكدحة وجبل حبشي.



وتمكن الجيش من استكمال تحرير مديرية جبل حبشي والكدحة وعدد من المناطق والتلال الاستراتيجية في مقبنة.

