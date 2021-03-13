شكرا لبحثكم عن خبر المجلس الانتقالي الجنوبي يطالب بزيادة مرتبات الموظفين والجنود والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

دعت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال اجتماعها الدوري اليوم السبت، حكومة المناصفة إلى ضرورة الأوضاع الحالية في الاعتبار، في ظل صعوبة الوضع المعيشي وانهيار قيمة العملة وانعكاسات ذلك على مصادر الدخل.

وأكدت الهيئة في اجتماعها برئاسة الدكتور ناصر الخُبجي القائم بأعمال رئيس المجلس، على الحاجة الماسة لزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين، وفق نسب معقولة توازي حجم الهبوط في قيمة العملة.

ووقفت على تطورات المشهدين الأمني والعسكري في العاصمة عدن، وفي الجبهات العسكرية المشتعلة ضد المليشيات الحوثية الإرهابية.

وبحث الاجتماع سُبل تعزيز دور القوات المسلحة الجنوبية في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، والتصدّي للعابثين والفاسدين والمخالفين للقانون وتجّار وناهبي وعصابات الأراضي، حيث اتخذ عددًا من القرارات والاجراءات بهذا الخصوص.

وناقش مستوى أداء الحكومة وموقفها من الأوضاع المتردية في المجالات كافة، حيث أثنى على الدور الذي يقوم به وزراء المجلس الانتقالي في حكومة المناصفة.

وتطرق الاجتماع، إلى تطورات جائحة "كورونا"، وسُبل حشد الدعم لمواجهة موجة الانتشار الثانية للفيروس، استنادًا إلى التقرير المُقدم من لجنة الشؤون الصحية التابعة للمجلس.

واستعرض محضر الاجتماع السابق وإقراره، ومناقشة العديد من القضايا المُتصلة بالجوانب التنظيمية داخل هيئات المجلس، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها.