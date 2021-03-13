شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يعزي في وفاة الشيخ علوي العواضي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى القائم بأعمال سفارة اليمن في نيروبي عبدالسلام علوي العواضي، وإخوانه، وإلى الشيخ حسين العجي العواضي وكافة آل عواض في وفاة الشيخ علوي أحمد العواضي، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والاجتماعي.



ونوه رئيس الوزراء في البرقية بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشورا حياته الحافل بالعطاء وفي مختلف المواقع القيادية التي تقلدها، وتفانيه في خدمة أبناء المجتمع وإصلاح ذات البين .. معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.