شكرا لبحثكم عن خبر قوات الشرعية تصدم الحوثي وتعلن هذا الانتصار الكبير الذي أسعد الجميع (تفاصيل ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حققت قوات الجيش الوطني اليوم السبت تقدما ميدانيا واسعا في جبهات ريف محافظة تعز الغربي.

وقالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني في ثلاث جبهات غربي تعز التحمت ببعضها بعد تحرير مواقع ومناطق جديدة.

وبحسب المصادر فقد التحمت قوات الجيش الوطني في جبهات مقبنة، والكدحة، والأشروح

وكانت قوات الجيش قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت تحرير جبل القرقرة بالطوير الأعلى بمديرية مقبنة غربي المحافظة

كما أعلنت القوات عن مصرع عنصراً من مليشيات الحوثي .