شكرا لبحثكم عن خبر بعد إعلان النفير العام ... محافظة تعز تعلن تشكيل منطقة أمنية في المساحات المحررة مؤخرا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت السطات المحلية بمحافظة تعز اليوم السبت تشكيل منطقة أمنية في المساحات التي تم تحريرها مؤخراً في الريف الغربي لتعز.

وقال المركز الاعلامي لمحور تعز أنه جرى اليوم تدشين الخطة الأمنية ترجمة لدعوة المحافظ للتعبئة العامة بحضور قائد المحور ومدير الأمن في منطقة الكدحة.

وأضاف المركز أنه بموجب الخطة تم تشكيل منطقة أمنية وتفعيل دور الاجهزه الامنية ومراكز الشرطة وتنظيم دوريات امنية بهدف حفظ الأمن في المناطق المحررة.

وكانت قوات الشرطة العسكرية قد انتشرت في وقت سابق في عدد من المواقع والمناطق التي تم تحريرها في ريف تعز، لتعزيز التكامل بين قوات الجيش والأمن والمضي في عملية التحرير الشامل.